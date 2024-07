Salone Nautico di Puglia – Lunedì nasce a Brindisi un Comitato tecnico/scientifico

Sarà costituito a Brindisi, in un incontro programmato per lunedì 22 luglio, alle ore 10.00, presso la Prefettura, un Comitato Tecnico/Scientifico per il Salone Nautico di Puglia (SNIM), la cui 20^ edizione si svolgerà nel “Marina di Brindisi dal 10 al 14 ottobre 2024.

Oltre al Prefetto Luigi Carnevale, saranno presenti i rappresentanti delle istituzioni locali e regionali, degli enti e delle società interessate e delle associazioni di categoria.

L’obiettivo della nascita di un Comitato Tecnico/Scientifico – precisa il Presidente dello Snim Giuseppe Meo – è di rafforzare la presenza istituzionale nell’ambito del Salone Nautico, per la valenza che nel corso degli anni si è registrata come volano di sviluppo occupazionale ed economico in un settore in forte crescita come quello della nautica.