Salone Nautico di Puglia – Presentato il bilanco della ventesima edizione

Si è svolta stamane la conferenza stampa durante la quale è stato tracciato un bilancio della ventesima edizione del Salone Nautico di Puglia. Erano presenti il Presidente dello Snim Giuseppe Meo, l’amministratore delegato del “Marina di Brindisi” Dario Montanaro e il Presidente del Distretto Nautico di Puglia Giuseppe Danese.

“Siamo ampiamente soddisfatti per tutto quello che è avvenuto all’interno di questa edizione – ha affermato Meo – Abbiamo fatto registrare un record di partecipazione di aziende espositrici, così come abbiamo ospitato oltre trecento imbarcazioni a terra ed a mare, tanto da saturare ogni spazio disponibile all’interno del ‘Marina’. E’ stato un Salone Nautico in cui è sensibilmente cresciuto il livello dei contenuti e degli argomenti sviluppati negli spazi della convegnistica, con la partecipazione del Ministro della Protezione Civile e del Mare Nello Musumeci, del direttore generale del Ministero delle Imprese e del made in Italy Amedeo Teti, del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, degli assessori regionali Sebastiano Leo ed Alessandro Delli Noci, delle massime istituzioni locali, dei vertici delle forze dell’ordine a livello regionale, nonché dei vertici di grandi aziende del settore, a partire da Grimaldi Lines e da Fincantieri e di realtà imprenditoriali importanti come ‘Generazione Vincente’ e Range Rover. Sono stati giorni durante i quali abbiamo occupato oltre 250 posti-letto in città ed abbiamo riversato oltre duecentomila euro per le forniture sulle aziende locali. E poi il volume-record di affari che hanno interessato gran parte degli espositori. Certo, ci sono ancora grandi margini di crescita per lo Snim e quindi uniremo le forze e ci impegneremo in questa direzione, anche per traguardare l’obiettivo di conservare il ruolo-leader di Brindisi nella nautica pugliese”.

“Quest’anno abbiamo dato prova di grandi capacità organizzative – ha affermato Danese – e non è un caso che il Distretto Nautico pugliese sia stato coinvolto nella organizzazione di una rete nazionale di porti turistici. Tutto questo ci spinge ad andare avanti ed il Salone Nautico è sicuramente un traino fondamentale in questa direzione”.

“Il 2024 è un anno di successi che vede accomunato il ‘Marina di Brindisi’ allo Snim – ha sostenuto Montanaro – in uno sforzo di crescita legato alle capacità gestionali e di ospitalità. Noi siamo arrivati ad una copertura del 93% dei posti-barca e ciò conferma lo stato di salute della nautica nel nostro territorio. E questo ci spinge anche ad ipotizzare nuovi investimenti per vincere nuove sfide in futuro”.