SALONE NAUTICO DI PUGLIA – PRIMI SEGNALI DI ATTENZIONE DELLA REGIONE PUGLIA

Ecco la nota dello SNIM:

Il Salone Nautico di Puglia si avvia a traguardare risultati ancora più importanti rispetto al passato. E tutto questo grazie all’iniziativa del consigliere regionale Mauro Vizzino il quale ha presentato al Consiglio regionale un emendamento al bilancio grazie al quale la Regione Puglia metterà a disposizione dello SNIM 100.000 euro all’anno per tre anni da utilizzare per attività collegate alla formazione che andremo a definire con l’Assessore regionale alla Formazione Sebastiano Leo.

L’obiettivo – in linea con le politiche di settore sviluppate dalla Regione Puglia – è quello di sostenere e promuovere la formazione di personale altamente specializzato e garantirne l’impiego all’interno dei cluster nazionali ed europei dell’intera filiera marittima.

Di questo, in ogni caso, ne parleremo nel corso di una conferenza stampa che promuoveremo nei prossimi giorni alla presenza dell’Assessore regionale Sebastiano Leo e del consigliere regionale Mauro Vizzino. Ad entrambi rivolgiamo sin da adesso, comunque, il nostro ringraziamento per il fattivo interessamento nei confronti del Salone Nautico di Puglia.

Salone Nautico di Puglia