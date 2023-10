SALONE NAUTICO – OGGI SI E’ DISCUSSO DI “FORMARE PER IL MARE E BLUE VISION 2030”

Prosegue il programma di eventi del Salone Nautico di Puglia. Stamattina, nella sala conferenze, si è svolto l’incontro Network “Formare per il mare” e Blue Vision 2030”, organizzato dall’Assessorato Formazione e Lavoro della Regione Puglia in collaborazione con ARTI.

Il workshop era rivolto a istituzioni, università, centri di ricerca, ITS e organismi di formazione, USR e Istituti nautici, imprese e Distretti, associazioni imprenditoriali e di categoria dei settori della Blue Economy per un approfondimento sul percorso svolto dal Network “Formare per il mare”, costituitosi dopo la firma del “Protocollo d’intesa per la costituzione di un network delle professioni e della cultura del mare di Puglia” siglato nell’ambito dello SNIM nell’ottobre 2022. L’incontro è stata anche occasione per discutere di futuro delle professioni della Blue Economy, con uno sguardo anche alla strategia sulla crescita blu della Regione Puglia Blue Vision 2030.

Moderato da Valeria Patruno di ARTI, il programmaha visto gli interventi di Monica Calzetta, dirigente Sezione Formazione di Regione Puglia; Carlo Gadaleta Caldarola, project manager di ARTI; Marino Spilotros, project manager di Asset; Rossana Ercolano, funzionaria di Regione Puglia; Anna Cammalleri, consigliera del Presidente per le Politiche integrate, Formazione, Occupazione e Cittadinanza Attiva nel Sistema Puglia; Giuseppe Danese, presidente del Distretto della Nautica da diporto; Paola Apollonio, presidente della Rete dei Nautici di Puglia; Giuseppa Antonaci, presidente ITS Turismo Puglia; Mario Massimo Foglia, docente del Politecnico di Bari; Anna Carlucci, funzionaria dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale.