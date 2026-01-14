Facebook Instagram
Salta in aria un altro sportello-bancomat. Questa volta ad Oria…

Criminaliotà organizzata ancora una volta in azione nel Brindisino. Questa volta è stato preso di mira uno sportello bancomat ad Oria. Colpita la sede della Deutsche Bank di piazza Albanese. I testimoni pare abbiano udito due esplosioni. Dopo di che i malviventi avrebbero raccolto la refurtiva (ma non si sa bene se sono realmente riusciti a portar via il denaro contenuto nel bancomat) e si sarebbero allontanati in auto per le strade del centro storico. Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri.

