Salta investimento di Renexia – Greco: “Un altra occasione persa per Brindisi”

In riferimento ad articoli di stampa su una testata giornalistica locale risulta che Taranto è fuori da un possibile investimento della società Renexia per la realizzazione delle turbine eoliche, la sede scelta sarà Vasto.

Un vero peccato perché questa attività avrebbe creato un asse pugliese tra Brindisi e Taranto e favorire quindi la rinascita industriale occupazionale del territorio, come annunciato in un incontro in Prefettura ad aprile di quest’anno dall’Onorevole D’attis e dal ministro Urso al cospetto dei sindacati e allo stesso Prefetto.

Brindisi avrebbe dovuto ospitare una fabbrica di cavi elettrici.

Renexia su Taranto sarà comunque impegnata in altri progetti e numerosi investimenti per l’area industriale.

Per Brindisi invece un’altra occasione persa.



Michelangelo Greco – Consigliere Comunale di Brindisi