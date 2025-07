Salta la Commissione sul Braico – La protesta di Quarta

Sono costretto ancora una volta a informare la cittadinanza, attraverso questo comunicato, di quanto si continui a sopportare in questa esperienza amministrativa atteggiamenti al limite dell’indecenza da parte di alcuni nel gestire i problemi della città.

Avevo convocato, tramite PEC e quindi in modo ufficiale, per la mattina di oggi alle ore 11:00 presso il Salone Mario Marino Guadalupi una riunione della Commissione Ambiente, con all’ordine del giorno un tema di fondamentale importanza: il Parco Cesare Braico. Alle ore 13:15 è prevista la firma del contratto di comodato d’uso tra il Comune e l’ASL di Brindisi riguardante proprio questa area.

Sarebbe stata un’occasione significativa di confronto, soprattutto alla luce degli ultimi avvenimenti, come la caduta di un albero e la successiva chiusura del parco alla cittadinanza. È apparso però estremamente anomalo – proprio nel momento del passaggio di consegne – apprendere, dalle parole dell’avvocato Palladino, amministratore della Multiservizi, che le criticità sono ben più gravi di quanto finora emerso. Secondo indiscrezioni, si parla dell’abbattimento di circa 30 alberi.

A questo punto la domanda spontanea, che la Commissione, si è fatta, è stata: cosa si è fatto in tutto questo tempo per evitare che una risorsa naturale così preziosa per la città venisse sfregiata in questo modo?

Oltre a questa inquietante considerazione, avevo molte altre domande da porre ai diretti interessati. Purtroppo, come spesso accade quando si devono affrontare temi “scottanti”, alcuni non si sono presentati. Non ho ricevuto né giustificazioni né comunicazioni che potessero giustificare l’assenza dell’Assessore Antonucci e del Responsabile del Verde, Dott. Giovanni Nardelli.

Forse per qualcuno conviene più arrivare all’emergenza, anziché attuare un’ordinaria e costante manutenzione e controllo.

L’episodio di oggi resterà, spero, a memoria di quanti dovranno un giorno giudicare l’operato di ognuno di noi.

Roberto Quarta

Presidente Commissione Ambiente

Città di Brindisi