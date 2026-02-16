Facebook Instagram
Salute, D’Attis: “Finalmente in Aula la mia Pdl contro Hiv, Aids e Hpv. Ora tempi brevi per nuova legge”

“Oggi in Aula della Camera dei deputati approda, con la fase della discussione generale, la mia proposta di legge inerente gli interventi per la prevenzione e la lotta contro il virus dell’HIV, la sindrome da AIDS, l’HPV e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale. Dopo tanti anni di consultazioni e approfondimenti ci siamo finalmente”.Così  Mauro D’Attis, deputato di Forza Italia e primo firmatario della proposta di legge per la prevenzione e lotta contro Hiv, Hpv e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale, sui suoi profili social.“Spero che daremo una nuova legge approvata presto che prevede già alcune importanti innovazioni: un piano di interventi definito; programmi di screening gratuiti con il contrasto all’HPV; campagne di sensibilizzazione e informazione di prevenzione; contrasto dello stigma e dei pregiudizi; centri regionali pediatrici di riferimento; punti di accesso gratuiti e anonimi al test HIV in ogni capoluogo di provincia (almeno); libero accesso per i minori a partire dai 14 anni ai test diagnostici per l’accertamento dell’infezione da HIV senza il consenso dei soggetti esercenti la potestà genitoriale; riconoscimento del principio di non discriminazione dei soggetti con accertata infezione da HIV, in particolare per lo svolgimento di attività scolastiche, formative sportive, per l’accesso e per il mantenimento di posti di lavoro, per l’accesso al credito e alle coperture assicurative ; l’introduzione del divieto a carico dei datori di lavoro di svolgere indagini volte ad accertare l’esistenza di uno stato di sieropositività all’HIV nei dipendenti;  istituzione della sezione per la lotta contro l’HIV, l’AIDS e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale nel Comitato Tecnico Sanitario presso il Ministero della Salute; rafforzamento del ruolo degli Enti del Terzo Settore e dell’approccio community-based”.“La legge 135 del 1990 che ci apprestiamo a sostituire é stata uno strumento importantissimo il cui valore é riconosciuto da tutti. Questo rende ancora più scrupoloso il lavoro che i parlamentari saranno chiamati a svolgere”, conclude.

