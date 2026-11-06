Salute dei bambini: a Brindisi il VII Congresso regionale SIMPE ETS Puglia tra oncologia, salute mentale e nuove tecnologie



Il 7 e 8 novembre a Palazzo Granafei-Nervegna due giornate di confronto sulla pediatria del futuro. Presidente

la Prof.ssa Assunta Tornesello, Responsabile Scientifico la Dott.ssa Maria Rosaria Filograna. 13 crediti ECM.

Brindisi, 6 novembre 2026 – La salute di bambini e adolescenti, osservata attraverso le sfide cliniche di oggi e le

prospettive della medicina di domani, sarà al centro del VII Congresso regionale SIMPE ETS Puglia “La salute dei

bambini… con lo sguardo volto al futuro”, in programma il 7 e 8 novembre 2026 a Palazzo Granafei-Nervegna, nel

cuore di Brindisi. Il congresso riunirà pediatri e specialisti per affrontare temi che attraversano l’intero percorso di

crescita: oncologia ed ematologia, nutrizione, neonatologia, neuropsichiatria infantile, farmacologia pediatrica,

pneumologia, allergologia, diagnostica e prevenzione.

A guidare scientificamente l’iniziativa sono la Prof.ssa Assunta Tornesello, Presidente del Congresso e Direttrice

dell’Unità Operativa Complessa di Onco-ematologia Pediatrica dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, e la Dott.ssa Maria

Rosaria Filograna, Responsabile Scientifico. Il Comitato Scientifico è composto da Vito Accogli, Alice Dell’Anna, Pierluigi

Manni, Clarissa Mazzotta, Giorgio Montinari, Luigia Morciano, Ornella Dolores Perrone e Lorenzo De Giovanni.

Il programma si aprirà con una lettura sull’evoluzione dell’oncologia pediatrica affidata alla Prof.ssa Angela

Mastronuzzi, Presidente dell’Associazione Italiana di Ematologia e Oncologia Pediatrica (AIEOP). La prima giornata

affronterà anche i bisogni degli adolescenti con tumore e il follow-up dopo le cure, il rapporto tra alimentazione e

microbiota, l’impiego dell’intelligenza artificiale in nutrizione, la prematurità e la medicina di genere fin dalla nascita.

Ampio spazio sarà dedicato alla salute mentale e al neurosviluppo. Il Prof. Stefano Vicari, responsabile dell’Unità di

Ricerca Neuropsichiatria dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, interverrà su neurodivergenza e salute mentale in

età evolutiva. Il confronto proseguirà su apprendimento, farmaci biologici in dermatologia pediatrica, uso appropriato

degli antibiotici, antibiotico-resistenza e metabolomica.

La seconda giornata guarderà ai nuovi ambiti della pediatria: allergie e ambiente, asma e patologie respiratorie,

innovazioni nella diagnostica per immagini, Digital Therapeutics in età evolutiva, prevenzione cardiovascolare

attraverso la dieta mediterranea e sindrome cardiovascolare-renale-metabolica. La conclusione sarà dedicata a un

progetto SIMPE sulla comunicazione delle emozioni nelle nuove generazioni, con tavola rotonda interattiva.

Il Congresso regionale SIMPE ETS Puglia costruisce così un confronto tra pediatria territoriale, specialistica e

ospedaliera, con attenzione alla continuità della presa in carico, alla prevenzione e all’integrazione responsabile delle

innovazioni nella pratica clinica. L’evento attribuisce 13 crediti ECM ed è rivolto ai medici chirurghi nelle discipline

accreditate.