“SALUTE E SICUREZZA” – SE NE E’ DISCUSSO OGGI A BRINDISI

Questa mattina, martedì 14 marzo, presso l’Istituto Giorgi di Brindisi si è vissuta una importante iniziativa su “Salute e Sicurezza” organizzata dalla UIL e UILTEC di Brindisi. Una iniziativa fondamentale per la formazione di quei ragazzi che oggi sono chiamati ad integrare le nozioni didattiche e le esperienze pratiche di Alternanza Scuola Lavoro mentre domani saranno chiamati, come lavoratori, in modo diretto ad essere protagonisti della Sicurezza nel proprio luogo di lavoro.

Presenti al Seminario di stamani diversi rappresentanti istituzionali e sindacali, sia del territorio che nazionali. Fra di loro Ivana Veronesi, Segretaria Confederale UIL e Daniela Piras Segretaria Generale UILTEC la cui presenza in città testimonia la forte attenzione con la quale nel nostro Sindacato viene considerata Brindisi ed il suo territorio.