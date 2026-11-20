

BRUXELLES, 20.11.26 – “Il via libera della Commissione europea al Rasonque (daraxonrasib) per il carcinoma pancreatico metastatico è una notizia straordinaria, che accoglie l’appello lanciato anche attraverso la mia interrogazione prioritaria dello scorso 14 ottobre per accelerare l’accesso a questa terapia innovativa e favorire un accesso precoce ed equo alle cure. La mia iniziativa nasceva dalla denuncia di Jessica Scarpa, 36enne madre di due figli piccoli che lotta con un cancro al pancreas in metastasi. A lei voglio dedicare questa vittoria”, così in una nota Valentina Palmisano, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.



“È una battaglia che, come Movimento 5 Stelle, stiamo portando avanti a tutti i livelli istituzionali: dall’interrogazione che ho presentato a Bruxelles alle iniziative parlamentari in Commissione Affari Sociali, fino al lavoro dei nostri consiglieri regionali, come dimostrato dalla risoluzione appena approvata in Abruzzo. Ora che l’Europa ha dato il via libera definitivo al Rasonque, Governo e AIFA non hanno più alibi: attivino immediatamente la procedura accelerata per i farmaci orfani e garantiscano la rimborsabilità uniforme su tutto il territorio nazionale. L’Europa ha risposto con rapidità. Ora tocca all’Italia fare altrettanto: AIFA e Ministero della Salute attivino subito la procedura d’urgenza per i farmaci orfani. Nessun paziente deve essere lasciato indietro o discriminato in base alla Regione in cui vive: per chi lotta contro il tumore al pancreas, ogni singolo giorno è prezioso”, conclude Palmisano.