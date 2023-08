” SALVATA LA NOSTRA ANTONIETTA” – I RINGRAZIAMENTI AL PERSONALE DEL PERRINO

Ringraziamento della famiglia Gaudino al personale medico e paramedico del Reparto Degenze Endocrinologia dell’ Ospedale Perrino di Brindisi .

Spesso, sentiamo racconti negativi sulla sanità brindisina e pugliese ( certo, le problematiche sono tante e gravi), sul personale medico, gli operatori, ma si deve, anche e soprattutto, tener conto delle positività( tante) e di come vengono curati i pazienti nel nostro Ospedale Perrino di Brindisi.

La nostra vicenda è emblematica in tal senso, e va raccontata, per lanciare un messaggio ben preciso . La nostra famiglia intende ringraziare tutto il personale medico e paramedico del Reparto Degenze di Endocrinologia – settimo piano padiglione D/0 , per la grande professionalità dimostrata nelle cure mediche, , ma soprattutto la grande umanità verso i pazienti e familiari degli stessi .

Un ringraziamento sincero per le cure puntuali alla nostra Antonietta, ricoverata in ospedale il 26 luglio 2023 e dimessa il 17 agosto 2023, per quanto hanno praticamente fatto, salvandogli la vita, per l’ amore, testimoniato direttamente da noi, quotidianamente dimostrato nei riguardi di una paziente che, come tutti , ha anche bisogno di un grande sostegno psicologico, morale .

La sanità ha anche e soprattutto aspetti positivi e “ fiumi di speranza”, la nostra vicenda lo dimostra .

GRAZIE ANCORA

Vincenzo Gaudino e famiglia