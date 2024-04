Salvataggio della Multiservizi – i Cobas lanciano un appello a maggioranza e opposizione

Il Sindacato Cobas lancia un appello a maggioranza e opposizione del Comune di Brindisi per condividere un programma di salvataggio della BMS che contenga un vero rilancio della società ,soprattutto occupazionale con l’ingresso di giovani.

La Maggioranza del Comune di Brindisi deve offrire alla Opposizione la possibilità di entrare nel merito delle decisioni che riguardano la BMS perché la società appartiene a tutti i cittadini Brindisini e per realizzare una svolta definitiva.

Il Cobas inviterà i lavoratori della BMS nel prossimo Consiglio Comunale dove si discuterà del futuro della società.

L’appello all’intero Consiglio Comunale per una soluzione condivisa ai problemi della BMS ci permettiamo di suggerire che deve necessariamente prevedere per i tanti lavoratori e lavoratrici con pesanti problemi di salute la applicazione di un ammortizzatore sociale capace di portarli alla pensione , accompagnati da un piccolo incentivo che gli permetta di superare le difficoltà dei primi momenti.

In modo tale da poter assumere immediatamente i precari rimasti a casa il 31 Dicembre 2023 , i quali sostenevano importanti attività lavorative e che rappresentano già di per sé un grave danno per la BMS.

Contemporaneamente la realizzazione di un bando per assumere altre unità lavorative rivolte a sostituire quelli che vanno a casa per problemi di salute .

Affinchè tutto questo si possa realizzare abbiamo bisogno che il Comune ripiani il bilancio negativo della BMS e affronti contemporaneamente il problema della mancata restituzione dei soldi dei parcheggi al Comune avvenuto negli anni del vecchio Amministratore ; si deve trovare una soluzione di carattere generale che permetta alla società di ritornare in banca per eventuali prestiti per sanare le passate situazioni ed a gestire il nuovo .

Questo passaggio è fondamentale che avvenga nei prossimi giorni durante la discussione in Consiglio Comunale sulla BMS.

Unitamente al nuovo piano industriale della BMS 2024-2026 che preveda affidamenti lavorativi , personale in grado di poterlo realizzare , solidità economica della azienda per non incappare in un nuovo bilancio negativo che porterebbe a consegnare i libri in tribunale.

Il Cobas punta principalmente sull’ingresso di nuova occupazione per affrontare serenamente i prossimi anni.