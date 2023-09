Nel pomeriggio una squadra del distaccamento di Francavilla Fontana dei vigili del fuoco, del nucleo sommozzatori e del personale portuale con un gommone,sono intervenuti a San Pancrazio Salentino per il recupero di due cani. Uno era in una vasca di raccolta di acqua piovana, mentre l’altro era nel tubo di scolo dell’acqua.

I cani sono stati messi in salvo.

Sul posto la polizia locale.