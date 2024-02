In mattinata, una squadra di vigili del fuoco del Comando Provinciale di Brindisi è intervenuta a San Pietro Vernotico per soccorrere un gatto caduto in un pozzo profondo circa 10 metri. I vigili del fuoco hanno provveduto al salvataggio e al recupero del felino utilizzando tecniche Saf ( speleo alpinismo fluviale). Una volta recuperato, il gatto è stato consegnato alla proprietaria.