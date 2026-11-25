Con un direttivo di professionisti pugliesi e campani, il Comitato desidera far conoscere la figura dello psicologo dello sport e aprirsi a nuove collaborazioni con il mondo dello sport, della scuola e delle istituzioni.

L’elezione e il nuovo direttivo

Salvatore Barbarossa è il nuovo presidente del Comitato Interregionale Puglia e Campania della Federazione Italiana Psicologi dello Sport (FIPsiS). I soci lo hanno eletto il 18 novembre 2026. I comitati FIPsiS di Puglia e Campania, finora separati, sono confluiti in un unico Comitato interregionale.

Per la Puglia, oltre al presidente, fanno parte del direttivo la vicepresidente Isabella Genchi e le consigliere Maria Ivana Vetrano, Silvia Costadura e Ilaria Dammicco. Per la Campania ne fanno parte la segretaria Maria Esposito e i consiglieri Luigi Bruno e Maura Luciano.

Il direttivo riunisce professionisti con diversi approcci e competenze maturate negli anni in varie discipline sportive, nella ricerca, in ambito socio-sanitario e nei contesti sociali. La forza di questo gruppo risiede proprio nella presenza di figure professionali complementari e questo garantisce pluralità di competenze a disposizione di atleti, famiglie e società sportive.

Barbarossa, Genchi e Vetrano hanno lavorato insieme come psicologi ufficiali dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, dove hanno seguito lo Sportello Psicologico dedicato ad atleti, staff tecnici e volontari.

Le prospettive del Comitato

«Ringrazio i soci per la fiducia e i colleghi del direttivo per la disponibilità e la volontà di lavorare insieme», dichiara Barbarossa. «Oggi lo sport è parte integrante della vita di tutti e l’aspetto mentale ne è una componente prioritaria: per professionisti e dilettanti, ma anche per bambini, adolescenti e anziani. Il benessere mentale di un bambino che fa sport può avere conseguenze positive per tutta la vita. Anche i genitori hanno un ruolo decisivo, e lo psicologo dello sport lavora con loro oltre che con atleti e allenatori. Per questo uno dei nostri primi obiettivi è quello di sviluppare un’informazione corretta e funzionale, per trasmettere e far comprendere perché lo psicologo dello sport oggi è una figura fondamentale, che non interviene solo in emergenza.»

«Il Comitato è a disposizione di società sportive, federazioni, enti locali, scuole e università che vogliono portare la psicologia dello sport nelle loro attività», aggiunge il presidente. «Con due regioni in un unico Comitato possiamo mettere in rete più colleghi e proporre progetti più ampi. A ogni realtà proporremo modelli di intervento funzionali, studiati e adattati in base alla sua richiesta. Per il 2027 abbiamo già in cantiere alcune iniziative, che presenteremo a breve.»

Società, enti e istituzioni interessati a collaborare possono scrivere a crpugliaecampania@fipsis.com.

Il presidente

Salvatore Barbarossa è uno psicologo clinico e dello sport di Brindisi. Lavora da anni su tutto il territorio nazionale con atleti di diverse discipline e collabora con società sportive ed enti. Ha tenuto incontri nelle scuole e seminari nelle università. Nella FIPsiS è stato consigliere del Comitato Regionale Puglia.

La FIPsiS

La FIPsiS, Federazione Italiana Psicologi dello Sport, riunisce psicologi che lavorano con atleti, squadre, tecnici e società sportive, e opera sul territorio attraverso i suoi comitati regionali e interregionali. Sito: www.fipsis.it.

Il direttivo del Comitato Interregionale Puglia e Campania

Presidente: Salvatore Barbarossa (Puglia)

Vicepresidente: Isabella Genchi (Puglia)

Segretaria: Maria Esposito (Campania)

Consiglieri: Luigi Bruno (Campania), Silvia Costadura (Puglia), Ilaria Dammicco (Puglia), Maura Luciano (Campania), Maria Ivana Vetrano (Puglia)