Salvini, Tajani, Fitto, Urso, Musumeci: “La Piazza” torna a Ceglie Messapica per la settima edizione

● La kermesse politica di Affaritaliani.it torna dal 29 al 31 agosto 2024 a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi;

● Oltre ai due Vicepremier e a tre ministri, nel programma anche tante altre personalità provenienti dal mondo della politica, della magistratura, del giornalismo e dell’economia, tra cui Bignami, Crippa, Fidanza, Marattin, Misiani, Patuanelli e Santalucia.

I nuovi equilibri politici ridisegnati in Italia e in Europa dalle elezioni di inizio giugno, le trattative nei palazzi di Bruxelles per costruire una maggioranza, la sfida Trump-Harris negli Stati Uniti e le conseguenze che l’elezione dell’uno o dell’altra potrebbero avere sull’economia europea e mondiale: sono questi i grandi temi da cui prenderà il via la settima edizione de “La Piazza – Il Bene Comune”, la kermesse politica di affaritaliani.it che si terrà il 29, 30 e 31 agosto a Ceglie Messapica intitolata “E mo…? Che succede…? Dalla Puglia al Sud, dall’Italia all’Europa (e oltre). Sogni e Progetti di una Notte di Fine Estate”.

Come ogni anno, attraverso la voce dei principali esponenti del panorama politico ed economico, La Piazza, in quanto “Non di destra, ne’ di sinistra, ma avanti”, si pone quale cornice d’eccellenza per fare il punto sull’autunno che verrà e sulle prospettive dell’Italia al rientro dalle vacanze.

Tra gli ospiti annunciati oggi nel corso della conferenza stampa di presentazione che si è tenuta a Ceglie Messapica ci sono i Vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani – rispettivamente anche Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – e altri quattro Ministri: Raffaele Fitto, Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy e Nello Musumeci, Ministro per la protezione civile e le politiche del mare.

Sono inoltre stati invitati il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, e il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

Nel programma anche altri rilevanti rappresentanti della politica italiana, tra cui Galeazzo Bignami, Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Wanda Ferro, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno; Marcello Gemmato, Sottosegretario di Stato per la Salute; Carlo Fidanza, eurodeputato per FdI; Antonio De Caro, eurodeputato PD; Antonio Misiani, PD, e Stefano Patuanelli, Capogruppo M5S, Mario Turco, Vicepresidente nazionale M5S; Virginia Raggi, già sindaca di Roma (invitata); Andrea Crippa, Vicesegretario federale della Lega; Roberto Marti, Lega; Mauro D’Attis, Forza Italia; Carlo Calenda, fondatore e leader di Azione; Luigi Marattin, Presidente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati; Maria Elena Boschi, Italia Viva (invitata); Alessandro Alfieri, Senatore della Repubblica per il Partito Democratico; Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia; Francesco Tufarelli, Direttore Generale presidenza del consiglio dei ministri; Aldo Patruno, direttore dipartimento Cultura Regione Puglia; Loredana Capone, PD e presidente Consiglio regionale Puglia.

Grandi nomi anche dal mondo dell’economia, primo tra tutti Emanuele Orsini, Presidente di Confindustria, Roberto Tasca, Presidente A2A, Marco Travaglini, Fondatore Mama Industry e Angelo Contessa, Presidente Consorzio Stabile Build Scarl, Mino Dinoi, Presidente AEPI ma anche dal mondo della giustizia e della legalità, rappresentato da Giuseppe Santalucia, Presidente ANM e Mauro D’Attis, Vicepresidente Commissione Antimafia.

“Le elezioni europee hanno sconvolto le maggioranze politiche di moltissimi Paesi, Francia in primis.” Commenta il direttore di affaritaliani.it, Angelo Maria Perrino. “Sono state un terremoto che ha reso evidente l’avanzata delle destre, ma in che direzione sta andando l’Europa? Il fronte progressista saprà elaborare una risposta? E che succederà negli Stati Uniti? Si confermerà anche lì questo trend? Sono queste le domande a cui cercheremo di rispondere dal palco de “La Piazza”, avviando un dibattito libero che coinvolgerà tutte le forze politiche e i principali rappresentanti dell’economia, approfondendo tutti i temi centrali dell’attualità”.

In occasione della tre giorni, che nella scorsa edizione ha dominato il dibattito pubblico, verrà anche presentato dal sondaggista Roberto Baldassari l’ultimo studio di Lab21.01.