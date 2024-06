Salvini viene a Brindisi e promette posti di lavoro e investimenti già in estate…

“La riconversione della centrale Enel si Cerano, con la decarbonizzazione fissata tra pochi mesi – ha detto Salvini- prevedera’ da qui a poche settimane, in estate, la realizzazione di cantieri nella centrale per lavorare i pannelli fotovoltaici costruiti a Catania che produrranno a loro volta energia solare da utilizzare da parte delle Ferrovie dello Stato per la loro riconversione energetica. Il progetto sarà decennale e Enel provvederà’ a ricollocare tutti i suoi dipendenti. Sarà’ ricollocata anche la quasi totalità dell’indotto”. Salvini e’ stato accolto dal sindaco Giuseppe Marchionna. Hanno presenziato il prefetto Luigi Carnevale, il questore Lionetti e tutte le autorità legate alle infrastrutture locali. Presenti i sindacati confederali e di categoria. Presenti anche l’amministratore delegato di Enel Energia Nicola Lanzetta e il dott. Antyonio Cannalire per RFI.