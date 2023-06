SAN DONACI – ECCO LA NUOVA GIUNTA

Il Sindaco di San Donaci, Giancarlo Miccoli, riconoscendo la valenza politica all’accordo sottoscritto dal Movimento civico Nuovi Orizzonti, da PD e M5S, che ha portato la coalizione di Centro Sinistra a vincere le elezioni amministrative, ha firmato i decreti di nomina degli assessorati. A Tutti e tre i soggetti politici della colazione, viene riconosciuta una adeguata rappresentanza istituzionale.

Ai due candidati più suffragati, Marco Lolli e Antonella Vincenti, è stata riconosciuta una valenza politica di rilievo, essendo risultati i candidati più suffragati. Pertanto la delega di Vice Sindaco è stata assegnata per i primi 2 anni e mezzo a Marco Lolli e per i seguenti 2 anni e mezzo sarà assegnata ad Antonella Vincenti.

Di seguito gli assessori nominati dal sindaco:

Del gruppo Nuovi Orizzonti:

1) MARCO LOLLI vice sindaco con deleghe polizia locale, verde pubblico, servizi cimiteriali, attività produttive, politiche giovanili;

2) ETTORE Panna, assessore con deleghe Finanza, Tributi e fiscalità, Bilancio;

Del gruppo PD:

1) ANTONELLA Vincenti assessore con deleghe affari generali, contenzioso, PNRR e politiche comunitarie, Rapporti con Istituzioni ed enti esterni, Patrimonio;

2) DE MITRI Alessandra, assessore con deleghe Politiche sociali, Cultura, Politiche educative, Salute pubblica.

Ai consiglieri comunali Maurizio Greco, Carmine Brogna ed Amalia Mazzotta, il Sindaco ha assegnato delle deleghe speciali.

Si proporrà altresì, in virtù del suddetto accordo politico, al Consiglio Comunale,

di eleggere Donato Pagano, rappresentante del Movimento 5 stelle, Presidente del Consiglio.

Il Sindaco esprime la sua soddisfazione per la qualità della squadra di governo formata e augura a tutti buon lavoro.

Il Sindaco di San Donaci