SAN DONACI – I CANDIDATI DI FORZA ITALIA HANNO INCONTRATO GLI ELETTORI

I candidati Forza Italia incontrano gli elettori di San Donaci presso il Venus Bar

C’è un cuore azzurro che batte in tanti elettori. E’ il cuore di Forza Italia, dei suoi simpatizzanti, dei suoi elettori, dei suoi amministratori nel territorio, che la coordinatrice cittadina di Forza Italia, Dott.ssa Enza Lubiana Del Prete, ha riunito attorno ad un aperitivo condito di passione politica, attenzione al territorio, impegno civico, semplicità di linguaggio, condivisione dello stesso ideale di una società attiva, laboriosa, che premia l’impegno, ma non si dimentica dei più deboli, delle eccellenze e delle peculiarità del nostro bel Salento. Hanno dialogato di questi temi con gli elettori in un clima amicale gli onorevoli Mauro D’Attis e Andrea Caroppo e la Coordinatrice Provinciale di Forza Italia, Dott.ssa Laura De Mola. Con Enza Lubiana Del Prete, vi erano i politici e i rappresentanti Forza Italia dei Comuni viciniori e quelli di San Donaci, uniti da amicizia e da valori di democrazia, libertà, di rispetto per la persona, che sono al centro della visione della società propugnata e difesa dal Partito Popolare Europeo, in cui Forza Italia si colloca.