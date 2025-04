San Donaci: la Polizia di Stato di Brindisi arresta un uomo per spaccio

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, della presunzione di non colpevolezza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

La Polizia di Stato di Brindisi, nell’ambito di specifici controlli finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, disposti dal Questore Giampietro Lionetti nel Comune di San Donaci, la sera dell’11 aprile scorso ha arrestato un uomo, incensurato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Gli investigatori della Squadra Mobile, nel corso di una perquisizione effettuata presso il domicilio dell’uomo, ove era stato riscontrato un continuo via vai di soggetti che lasciava presumere lo svolgimento di attività illecite, ha rinvenuto circa 10 grammi di cocaina, parte della quale già confezionata in dosi, 5 grammi di marijuana, oltre a materiale utile per il confezionamento e ad un bilancino di precisione.

Alla luce di quanto rinvenuto, come disposto dal Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Brindisi, l’uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

All’esito del giudizio di convalida, il GIP ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di dimora.