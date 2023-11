“Mercoledì prossimo, 29 novembre alle 17:30, presso la sala Suor Sara Totaro, in via Walter Tobagi, siamo lieti di invitare la cittadinanza alla presentazione del progetto di valorizzazione di San Miserino, finanziato dalla Regione Puglia per 1 milione di euro. Tutti i cittadini devono sentirsi parte di questo progetto e coinvolti in prima persona nella realizzazione, li aspettiamo!”

Antonella Vincenti

Assessore al Patrimonio del Comune di San Donaci