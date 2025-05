San Donaci ospita il Power Acsi Challenge, una gara innovativa tra forza, inclusione e territorio

Oggi, domenica 4 maggio 2025, il Palazzetto dello Sport di San Donaci sarà teatro della gara regionale di Powerlifting “Power ACSI Challenge”, evento sportivo di nuova concezione promosso dal Comitato Territoriale ACSI di Brindisi, in collaborazione con ACSI Lecce e ACSI Puglia. Si tratta di una sfida unica nel panorama regionale, capace di coniugare innovazione tecnica, inclusione e valorizzazione delle realtà sportive locali.

A rendere la competizione speciale è il suo format: non la classica prova di potenza pura, ma una gara basata sulla forza resistente submassimale, in cui gli atleti dovranno completare tre ripetizioni consecutive di distensione su panca con il massimo carico possibile. Ogni atleta avrà tre tentativi per migliorare il proprio risultato. I punteggi contribuiranno a due diverse classifiche, una dedicata al Challenge in corso e l’altra valida per l’assegnazione della Coppa ACSI Challenge 2025, rendendo l’evento ancora più stimolante sotto il profilo agonistico.

L’iniziativa, inserita nel calendario delle attività ACSI e in continuità con l’intensa stagione sportiva promossa in tutta la regione, vedrà la partecipazione di decine di atleti provenienti da tutta la Puglia, con forte presenza dalle province di Brindisi, Lecce, Taranto e da diversi comuni del Barese.

Un momento particolarmente significativo sarà la sezione dedicata al para-Powerlifting, che garantirà piena inclusione agli atleti con disabilità fisiche o intellettive, ribadendo l’impegno dell’ACSI per uno sport realmente accessibile a tutti.

L’evento rappresenta un nuovo slancio nell’attività di promozione sportiva dell’ACSI, frutto di visione, passione e capacità organizzativa. Il Comitato ACSI di Brindisi si conferma protagonista nella diffusione di una cultura sportiva moderna, aperta e radicata nel territorio, grazie anche alla preziosa collaborazione con i Comitati limitrofi e il sostegno della Amministrazione Comunale di San Donaci, alla quale va un sentito ringraziamento per la disponibilità e sensibilità dimostrata.

Il Power ACSI Challenge non sarà solo una gara ma un manifesto di valori sportivi che guardano al futuro. Nel perfetto stile ACSI.