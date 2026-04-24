San Donaci, torna la Fiera di San Vincenzo Ferrer: il 3 maggio la 102ª edizione tra tradizione e spettacolo

Sarà domenica 3 maggio 2026 il giorno della 102ª Fiera di San Vincenzo Ferrer, uno degli appuntamenti più identitari per la comunità cittadina. Un’edizione particolarmente attesa anche perché, per motivi organizzativi, la manifestazione è stata posticipata di un mese: una scelta che, alla luce delle previsioni meteo, si è rivelata più che opportuna per garantire il regolare svolgimento del ricco programma.

La fiera si inserisce nel calendario dei festeggiamenti in onore di San Vincenzo Ferrer, patrono della città insieme a Santa Maria delle Grazie, e rappresenta da oltre un secolo un momento di incontro tra fede, tradizione e vita sociale.

La giornata si aprirà alle ore 9.00 con l’inaugurazione ufficiale e la benedizione della 102ª edizione, accompagnate dalla presenza di bande musicali e istituzioni. A seguire spazio all’intrattenimento, con le attività curate dal Solosole Circus: luna park e dj-set animeranno il centro cittadino per tutta la giornata.

Tra gli appuntamenti più attesi, la partecipazione del Vespa Club, con un percorso che prenderà il via dal Venus (in via Pastrengo 28) per concludersi al Palazzetto dello Sport. Qui sarà allestita una mostra, seguita dalla consegna di premi e diplomi di partecipazione.

Non mancherà l’esposizione di auto d’epoca con Arneo Veicoli Storici, a conferma del legame tra la fiera e le passioni che attraversano generazioni diverse. Nel pomeriggio, alle ore 15.30, il Palazzetto dello Sport sarà anche punto di ritrovo per la sfilata equestre che attraverserà le vie del paese, con rientro e conclusione dell’evento previsti alle ore 18.00.

Accanto agli eventi principali, spazio anche allo sport con una manifestazione a cura dell’ACSI presso il palazzetto sportivo, e a iniziative di utilità sociale come il microchip day gratuito per gli animali domestici.

Nata come mostra mercato del bestiame durante le celebrazioni religiose, la Fiera di San Vincenzo Ferrer è oggi una vetrina delle tradizioni più autentiche del territorio. Un’occasione che l’Amministrazione comunale intende valorizzare anche in chiave turistica. Dopo oltre cento edizioni, la fiera continua così a rinnovare il suo ruolo: non solo memoria del passato, ma motore di promozione e sviluppo per l’intero territorio di San Donaci.