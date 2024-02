San Donaci: un milione di euro per il rifacimento delle strade rurali

Ecco cosa scrive il Sindaco di San Donaci Giancarlo Miccoli:

Un’altra buona notizia per i nostri concittadini: abbiamo ottenuto il finanziamento regionale di un milione di euro per il rifacimento delle strade rurali. Progetto approvato il 11/5/2023 dalla giunta Marasco in quattro distinti lotti da € 250.000 cadauno e presentato dall’attuale amministrazione Miccoli con enormi problemi tecnici di accesso sulla piattaforma regionale che ha seriamente rischiato di vanificare il lavoro. In un primo momento il progetto non è stato finanziato non rientrando in posizione utile; ripresentato il 28/12/2023 dall’attuale giunta ha finalmente ottenuto il finanziamento totale del progetto. Ringraziamo il dirigente dell’ufficio tecnico per il lavoro svolto. Un ringraziamento all’assessora Antonella Vincenti per il prezioso contributo profuso presso gli uffici preposti contribuendo al raggiungimento di questo risultato.