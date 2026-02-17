San Donaci, venerdì 20 febbraio – Incontro pubblico sulla riforma Nordio: “Perché è giusto votare NO”

Venerdì 20 febbraio, alle ore 18.00, presso la Sala Teatro di Piazza Salvo D’Acquisto a San Donaci, si terrà l’incontro pubblico dal titolo “La riforma Nordio: perché è giusto votare NO”, promosso dal Comitato per il NO di San Donaci.

L’iniziativa rappresenta un importante momento di approfondimento e confronto in vista del referendum sulla giustizia, con l’obiettivo di informare cittadini e cittadine sui contenuti della riforma e sulle ragioni del voto contrario, alla luce dei principi costituzionali di giustizia e democrazia.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del sindaco di San Donaci, Giancarlo Miccoli, e dell’assessore comunale e consigliere provinciale di Brindisi Antonella Vincenti.

Il cuore dell’incontro sarà dedicato agli interventi di due autorevoli esponenti della magistratura:

Giuseppe De Nozza, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi e presidente dell’ANM del Distretto di Lecce, che offrirà una lettura critica della riforma Nordio, evidenziandone le ricadute sull’autonomia e sull’indipendenza della magistratura;

Simone Orazio, giudice del Tribunale di Brindisi, che analizzerà gli effetti concreti della riforma sul funzionamento della giustizia e sulla tutela dei diritti dei cittadini.

A moderare l’incontro sarà la giornalista Roberta Grassi, redattrice del Nuovo Quotidiano di Puglia.

L’evento è aperto al pubblico e rappresenta un’occasione preziosa per comprendere, dalla voce diretta di magistrati e amministratori, le criticità della riforma e le ragioni del NO al referendum.

Comitato per il NO – San Donaci