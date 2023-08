SAN LORENZO, LA NOTTE DEI RIFIUTI…. UN “GRAZIE” AGLI OPERATORI DI ECOTECNICA

Ormai da decenni la notte tra il 9 ed il 10 agosto viene definita “la notte di San Lorenzo” e migliaia di ragazzi si riversano sulle spiagge del nostro litorale per vedere le cosiddette “stella cadenti”.

In realtà, alle stelle ci pensano davvero in pochi, se è vero che la prima preoccupazione è quella di piantare delle tende dove trascorrere la notte e soprattutto di approvvigionarsi di cibo e alcolici.

Certo, per tantissimi ragazzini è un’esperienza bellissima ed irripetibile, mentre per altri si trasforma in una occasione per “esagerare”. Per tutti, però, vale il richiamo al rispetto delle regole del vivere civile. Stamattina, infatti, gli operatori di Ecotecnica sono stati costretti a lavorare in condizioni difficili visto che i tratti di spiaggia libera erano ancora pieni di tende. Ma hanno trovato e recuperato davvero di tutto: dai resti dei falò alle migliaia di bottiglie di birra e di alcolici. Ad un certo punto si è reso necessario anche l’intervento della polizia locale per consentire ad Ecotecnica di ripristinare i luoghi, anche in vista dell’arrivo dei bagnanti del mattino.

Insomma, si è fatto davvero tutto il possibile ed è per questo che l’azienda Ecotecnica ha inteso rivolgere un ringraziamento ai propri dipendenti per l’impegno con cui è stata affrontata questa ennesima situazione di emergenza.