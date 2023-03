SAN MARCO – CERIMONIA PER IL CAMBIO DI COMANDANTE DI “MEDITERRANEO SICURO”

Si e’ svolta nel pomeriggio, per la prima volta a Brindisi, a bordo della nave di assalto anfibio “San Marco”, la cerimonia di avvicendamento tra i Comandanti Tattici dell’Operazione “Mediterraneo Sicuro” . Si tratta di un’operazione avviata nel 2015 come operazione Mare sicuro ed e’ focalizzata sul tratto meridionale del Mediterraneo centrale. Ha il compito di garantire una strutturata presenza aeronavale, con anche mezzi subacquei, nelle aree cruciali del bacino Mediterraneo, contribuendo alla stabilità internazionale, in cooperazione con NATO, Unione Europea, ONU e altri organismi a cui l’Italia aderisce. Si utilizzando n. 6 unita’, tra navi e sommergibili. Tra le attivita svolte la difesa delle linee di comunicazione marittime, la salvaguardia delle attuvita’ economiche legate al mare, la protezione delle flotte mercantili e peschereccie nazionali e il monitoraggio delle attività illecite via mare. Il Comandante Stefano Costantino lascia il comando al Contrammiraglio Luca Pasquale Esposito. Presenti le più alte antiche civili e militari, con in primis il prefetto, Michela La Iacona.