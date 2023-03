SAN MARCO – FESTEGGIATO IL 104^ ANNIVERSARIO

Suggestiva cerimonia questo pomeriggio sul Lungomare Regina Margherita del Battaglione S. Marco in occasione del 104esimo anniversario del conferimento del nome “San Marco” alla Fanteria di Marina, con il cambio del Basco di Reparto. Presenti tutte le autorità civili e militari del territorio, con in primis il Prefetto Michela La Iacona, il sindaco Riccardo Rossi e l’on. Mauro D’Attis. A fare gli onori di casa il Comandante in Capo della Squadra Navale, A.S. Aurelio De Carolis, e il Comandante della Brigata San Marco, Contrammiraglio Massimiliano Giuseppe Grazioso. Durante la manifestazione c’e’stata anche una dimostrazione delle capacita’ della Brigata San Marco nello specchio d’acqua del porto interno di Brindisi e del Plotone di Alta Rappresentanza. E’ stata l’occasione per rafforzare il legame del S. Marco con la città di Brindisi.