San Martino 2026 – Tre serate di musica alla Corte degli Artigiani

Punti di Svista, Mavy Trio e Rinoplastici protagonisti degli appuntamenti del 7, 8 e 11 novembre a Brindisi

La musica sarà uno degli ingredienti principali di Aspettando San Martino 2026, la manifestazione promossa da Pro Loco Brindisi APS, in collaborazione con Slow Food Brindisi, associazione Appia Wine Road e delegazione Sommelier AIS di Brindisi e con il prezioso supporto di Brindisi e le Antiche Strade APS e HD Library che dal 7 all’11 novembre animerà la Corte degli Artigiani – Ex Convento Scuole Pie.

Tre appuntamenti serali, con altrettante band, accompagneranno il pubblico in un percorso tra musica dal vivo, sapori e convivialità, trasformando la Corte in un luogo di incontro e festa nel cuore della città.

Si comincia sabato 7 novembre con i Punti di Svista, che apriranno il programma musicale della manifestazione in occasione della prima serata de La Corte dei Sapori, dedicata alle eccellenze enogastronomiche e alle produzioni del territorio.

Domenica 8 novembre sarà la volta del Mavy Trio, protagonista della seconda serata, ancora all’insegna del buon cibo, del vino e della musica dal vivo.

Gran finale mercoledì 11 novembre, la sera di San Martino, con i Rinoplastici, che accompagneranno il pubblico in un viaggio musicale ripercorrendo i successi, l’ironia e lo stile inconfondibile di uno degli artisti più amati della musica italiana, Rino Gaetano.

Tre serate pensate per vivere la Corte degli Artigiani in modo diverso, tra proposte musicali, stand delle aziende enogastronomiche del territorio e occasioni per ritrovarsi e condividere il piacere dello stare insieme.

Con Aspettando San Martino, Pro Loco Brindisi APS punta a valorizzare le produzioni locali e a offrire alla città un’occasione di partecipazione e animazione, riscoprendo una tradizione autunnale attraverso il linguaggio universale della musica e del buon vivere.

Appuntamento quindi alla Corte degli Artigiani – Ex Convento Scuole Pie (via Tarantini 33 Brindisi), sabato 7, domenica 8 e mercoledì 11 novembre a partire dalle 19:00.