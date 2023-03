SAN MICHELE – 8 MARZO: TORNA “DONNE IN BIBLIOTECA” CON L’OMAGGIO A BONNIE GARMUS

“Teatro- Libro in Libero – Teatro” laboratorio a cura dell’attore e sceneggiatore Paolo De Vita che anche questa volta porta in scena il coraggio e la simpatia di otto donne comuni, donne della nostra terra, semplici e determinate, ingredienti giusti per cimentarsi nelle tecniche della recitazione e del teatro.



Ricordare l’ 8 marzo Giornata Internazionale della Donna, per non dimenticare le conquiste sociali, politiche ed economiche delle donne, sia le discriminazioni e le violenze cui sono ancora oggetto in molte parti del mondo. Paolo De Vita lo fa adottando un libro divertente, vivace, un romanzo pieno di speranza nell’America degli anni “50”, dove per una donna affermarsi in un contesto profondamente maschilista non era per niente facile. Nel romanzo di Bonnie Garmus “Lezioni di Chimica”, troveremo un’ironia leggera, quieta, quasi dolce, con la quale l’autrice ci presenta senza troppi fronzoli una realtà quanto mai attuale.



Il laboratorio dell’ “8 marzo Donne in Biblioteca” è stato ripensato e voluto fortemente da me in qualità di consigliera comunale e provinciale, dal Sindaco Giovanni Allegrini e dall’Amministrazione Comunale, perché riteniamo che la cultura sia uno strumento fondamentale per sensibilizzare ed educare al rispetto di tutte le diversità.



L’ Appuntamento è a mercoledì 8 marzo alle ore 19:30 presso la Pinacoteca comunale “S. Cavallo” di San Michele Salentino.