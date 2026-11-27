Domenica 29 novembre il Comune, in collaborazione con l’ASL di Brindisi e Lions Club Carovigno-San Michele, promuove una giornata di sensibilizzazione e prevenzione del diabete, con test della glicemia gratuito e materiale informativo a disposizione dei cittadini. La prevenzione passa anche attraverso piccoli gesti, come un semplice controllo della glicemia. Con questo obiettivo il Lions Club Carovigno-San Michele, nell’ambito del proprio service ha inteso organizzare una giornata di sensibilizzazione e screening dedicata alla prevenzione del diabete. L’iniziativa si svolgerà a partire dalle ore 11 in piazza Marconi, dove sarà allestito uno stand messo a disposizione dalla Protezione Civile di San Michele Sal.no. I cittadini potranno sottoporsi gratuitamente alla misurazione della glicemia (la misurazione è prevista a digiuno oppure due ore dopo il pasto) e ricevere materiale informativo per conoscere meglio la malattia, i principali fattori di rischio e l’importanza di adottare corretti stili di vita. A garantire il servizio sarà presente un’équipe multidisciplinare dell’ASL Brindisi, composta da un medico di medicina generale (MMG), un coordinatore, un infermiere e un operatore socio-sanitario (OSS), a disposizione della cittadinanza. Il diabete mellito è una patologia cronica caratterizzata da un aumento dei livelli di glucosio nel sangue. Spesso può svilupparsi senza manifestare sintomi evidenti, soprattutto nelle fasi iniziali. Proprio per questo motivo, controllare periodicamente la glicemia rappresenta uno strumento importante per individuare eventuali situazioni di rischio e favorire una diagnosi tempestiva.Una diagnosi precoce consente di intervenire prima che la malattia provochi complicanze a carico del sistema cardiovascolare, dei reni, degli occhi e del sistema nervoso. Alimentazione equilibrata, attività fisica regolare, controllo del peso e attenzione ai fattori di rischio sono elementi fondamentali nella prevenzione e nella gestione del diabete di tipo 2. La giornata di screening vuole dunque essere non soltanto un’occasione per effettuare un controllo gratuito, ma anche un momento di informazione e sensibilizzazione, per diffondere una maggiore cultura della prevenzione e incoraggiare i cittadini a prendersi cura della propria salute. L’iniziativa conferma il valore della collaborazione tra amministrazione comunale, servizi sanitari e associazioni del territorio, nella convinzione che la tutela della salute debba partire anche dalla prossimità ai cittadini e dalla promozione di occasioni concrete di prevenzione.