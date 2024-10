San Michele S.no – Forza Italia ha eletto i delegati giovani e della quota rosa

Si è svolta con grande partecipazione l’elezione dei delegati giovani e delle quote rosa di Forza Italia a San Michele Salentino, un momento fondamentale per rafforzare la voce dei giovani e delle donne all’interno del partito. La partecipazione attiva è un valore essenziale, e il coinvolgimento nei partiti rappresenta uno strumento cruciale per far sentire le proprie istanze e contribuire al cambiamento.

Francesco Zecchino, coordinatore cittadino di Forza Italia, ha sottolineato l’importanza di queste elezioni, evidenziando come la presenza attiva delle nuove generazioni e delle donne possa portare freschezza e nuove idee nel dibattito politico. Zecchino ha dichiarato: “Oggi più che mai, è fondamentale dare spazio e visibilità a chi rappresenta il futuro del nostro partito e della nostra comunità. La partecipazione è la chiave per costruire un domani migliore.”

Tra i risultati di queste elezioni, spiccano le nomine di:

*Quote Rosa San Michele Salentino:*

– Adriana Santoro

– Veronica Ciciriello

*Delegati Giovani:*

– Francesco Termite

– Benedetto Urgese

Inoltre, è stato un onore avere con noi Beatrice De Donato, segretaria regionale Quote Rosa, e Alessandra Pennella, delegata provinciale Quote Rosa, che hanno condiviso la loro visione e il loro impegno per promuovere l’uguaglianza di genere e l’inclusione nel partito.

Mario Schiena, delegato regionale giovani, e Donato Maggi, delegato provinciale giovani, hanno espresso il loro entusiasmo per il nuovo gruppo di giovani di Forza Italia, pronti a lavorare per il futuro del partito e della comunità.

Grazie anche al Commissario Regionale On. Mauro D’Attis e alla segretaria provinciale Laura De Mola per averci inviato un messaggio di saluto.

Questi risultati rappresentano un passo avanti significativo per la rappresentanza e l’inclusione, e siamo certi che i nuovi delegati porteranno avanti con passione e determinazione le istanze dei cittadini di San Michele Salentino. Insieme, possiamo costruire un partito sempre più forte e rappresentativo!