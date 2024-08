San Michele S.no – giovedì la Notte Bianca dei bambini a San Michele S.no

Piazza Marconi di San Michele Salentino si prepara a riempirsi di sorrisi, colori e fantasia. Giovedì 8 agosto, a partire dalle 21.00, al via la Notte Bianca dei Bambini, una festa dedicata all’allegria e all’intrattenimento per i più piccoli, con spettacoli e attrazioni dislocati nel centro del paese. L’evento, organizzato dall’Amministrazione comunale di San Michele Salentino in collaborazione con Lab Communications, promette di essere un’occasione speciale per le famiglie che vogliono trascorrere momenti di serenità e tornare bambini, lasciandosi coinvolgere dalla magia di artisti spettacolari. La piazza principale del paese sarà inondata da bolle giganti, ombre cinesi, mascotte, spettacoli di magia, giocoleria, led show, robot led, Super Mario Bros e Pikachu. Non mancate a questa serata magica, pensata per regalare emozioni indimenticabili a grandi e piccini.