SAN MICHELE S.NO – IL 14 DICEMBRE UN “MAGICO NATALE”

Le strade del centro di San Michele Salentino si vestiranno di luce e magia in occasione della quinta edizione dell’evento natalizio organizzato dalle attività commerciali di Via Pascoli con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. L’appuntamento è fissato per giovedì 14 dicembre alle ore 18:00, che trasformerà il centro in un luogo incantato per soddisfare l’immaginazione di grandi e piccini.I visitatori troveranno mercatini natalizi con le bancarelle che offriranno prodotti artigianali e regali natalizi unici, perfetti per immergersi nello spirito delle festività. Per i bambini principesse e mascotte Disney con cui fare una foto indimenticabile e momenti di pura gioia. Street Band con musicisti che intratterranno i presenti con melodie natalizie, creando un’atmosfera festosa per le vie di San Michele Salentino. Gli organizzatori hanno pensato anche ad uno spettacolo di Farfalle Luminose che trasformerà la serata in un sogno luminoso e incantato. Per tutti sarà possibile approfittare del tempo per lo shopping natalizio presso le attività commerciali di Via Pascoli che offriranno occasioni speciali per gli acquisti natalizi, permettendo a tutti di trovare il regalo perfetto per i propri cari. Tutti i bambini sono invitati a portare la loro letterina per Babbo Natale e a imbucarla nell’Elf Factory, dove sarà possibile scattare una foto magica in una splendida cornice natalizia. Quest’anno, l’evento di beneficenza “Con una foto, regala un sorriso” sarà dedicato a Francesco Martinelli, e l’intero ricavato sarà devoluto al reparto di Ematologia dell’Ospedale Moscati di Statte. Un modo speciale per diffondere la gioia natalizia e contribuire a una causa nobile. Lo Studio Fotografico di Adriano Cavaliere, situato in Via Pascoli 27, in collaborazione con Mina Gioia parteciperà all’evento catturando momenti speciali. Ogni foto sarà un contributo per regalare un sorriso, in perfetto spirito natalizio.L’Amministrazione Comunale di San Michele Salentino e le attività commerciali di Via Pascoli invitano tutti a partecipare e a condividere la magia del Natale in un’atmosfera di festa e solidarietà.