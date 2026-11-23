San Michele Salentino, prosegue il percorso di educazione alla legalità: giovedì 26 novembre la testimonianza dei genitori di Michele Fazio e lo spettacolo “Stoc ddò – Io sto qua” con Sara Bevilacqua

Educare alla legalità, coltivare la memoria delle vittime innocenti delle mafie e trasmettere alle nuove generazioni il valore della responsabilità e del rispetto delle regole. Prosegue l’impegno del Comune di San Michele Salentino nella promozione della cultura della legalità, attraverso un percorso di collaborazione avviato da tempo con la100lab, realtà gestita dalla Cooperativa Sociale Se Puede, che ha trasformato un bene confiscato alla criminalità organizzata in un luogo di incontro, partecipazione e crescita civile.

Si inserisce in questo percorso “Il coraggio di esserci. La memoria che educa. Le scelte che contano”, il progetto di educazione alla legalità promosso dalla Cooperativa Sociale Se Puede, attraverso la100lab, insieme al Comune di San Michele Salentino e all’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII”, con il coinvolgimento delle classi quinte della scuola primaria.

L’iniziativa rappresenta un’ulteriore tappa del lavoro che l’Amministrazione comunale porta avanti insieme alla cooperativa per sensibilizzare soprattutto i più giovani sui temi della giustizia, della responsabilità individuale e collettiva e del contrasto a ogni forma di criminalità. Un impegno che trova proprio nella sede di la100lab un significato particolare: un immobile sottratto alla criminalità organizzata e restituito alla collettività, oggi utilizzato per promuovere cultura, educazione e cittadinanza attiva.

Il percorso, sviluppato nel mese di novembre attraverso laboratori e momenti di confronto con gli studenti, culminerà giovedì 26 novembre 2026 con una giornata dedicata alla memoria di Michele Fazio, giovane vittima innocente della criminalità mafiosa, ucciso a Bari nel 2001.

Durante la mattinata, appuntamento alle ore 10.30, le bambine e i bambini incontreranno Pinuccio e Lella Fazio, genitori di Michele, che negli anni hanno trasformato il dolore per la perdita del figlio in una testimonianza di impegno civile e di lotta alla criminalità. Sarà un’occasione importante per ascoltare direttamente una storia che richiama il valore della vita, della giustizia e del coraggio di non rimanere indifferenti.

La giornata proseguirà alle ore 20:00, sempre negli spazi di la100lab, in via della Repubblica 2, con lo spettacolo teatrale “Stoc ddò – Io sto qua”, scritto da Osvaldo Capraro, diretto e interpretato da Sara Bevilacqua. Attraverso il linguaggio del teatro verrà raccontata la storia di Lella Fazio, una madre che ha scelto di non arrendersi alla violenza mafiosa, facendo della memoria del figlio una ragione di impegno per la legalità. Alla serata saranno presenti anche Pinuccio e Lella Fazio.