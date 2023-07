SAN MICHELE S.NO – VENERDI’ “SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE”

San Michele Salentino, venerdì 14 luglio la scuola Silfide presenta:

“Sogno di una notte di mezza estate, il grande viaggio”

Torna l’appuntamento estivo con lo spettacolo di danza della storica scuola Silfide di San Michele Salentino, diretta da Vittoria Prete, che opera nel nostro territorio da quasi 40 anni. Venerdì 14 luglio, alle ore 21.15, in piazza Marconi, avrà luogo il 38º saggio di danza dal titolo “Sogno di una notte di mezza estate, il grande viaggio”, prodotto anche quest’anno in collaborazione con la compagnia di danza contemporanea “Creatura Dance Research”, diretta da Nicola Simonetti. Lo spettacolo, diretto da Nicola Simonetti, si ispira al romanzo di William Shakespeare con una leggera rivisitazione. “E’ un appuntamento fisso nel calendario degli eventi estivi.” Ha dichiarato il sindaco Giovanni Allegrini. “Ogni anno la scuola Silfide ci regala tante emozioni con degli eventi che coinvolgono un pubblico molto ampio. Siamo orgogliosi di questa realtà diventata nel tempo punto di riferimento per tante famiglie che arrivano anche dai paesi vicini. Il lavoro della scuola Silfide va nella direzione intrapresa da San Michele Salentino nell’affermarsi come destinazione turistica in Puglia”.

“Il nostro compito, in qualità di amministratori locali, è anche quello di sostenere e valorizzare i talenti del territorio”, spiega Angela Martucci assessore allo spettacolo. “La crescita del nostro territorio passa da un lavoro in rete tra pubblico e privato, ognuno per le proprie competenze e lavorando insieme per lo stesso obiettivo: promuovere San Michele Salentino”.

Lo spettacolo racconta la storia di una bambina figlia di consoli che immagina, nel suo sogno, il viaggio dei genitori nelle varie nazioni del mondo, al quale purtroppo non potrà prendere parte se non con l’aiuto della sua bambola del sonno (il doudou), che prenderà vita e diventerà Puck, un elfo dal carattere molto esuberante e personaggio principale del racconto di Shakespeare. A contrastare la sua esuberanza, troveremo Oberon, suo creatore e re degli elfi, e la sua sposa Titania, regina delle Fate, sposi da oltre 500 anni che si stuzzicano a vicenda per sconfiggere la noia e la quotidianità.

Lo spettatore avrà l’opportunità di vivere un viaggio immersivo nel mondo fatato, costellato di fate, folletti e boschi incantati, ma soprattutto “il grande viaggio” tra le nazioni. Conosceremo la bellezza delle diverse culture, alternando momenti di leggerezza senza mai dimenticare i temi di attualità.

Durante la serata, ci sarà la possibilità di apprezzare alcune performance delle allieve che si sono distinte nei più grandi e prestigiosi eventi e concorsi di danza accademica, dove la scuola Silfide ha ricevuto numerose menzioni come migliore scuola, migliore coreografia e migliore tecnica.

Le coreografie della serata, come da tradizione, sono state affidate alla direttrice Vittoria Prete, al coreografo Nicola Simonetti e alla storica allieva della scuola, ora insegnante, Mariana Zizzi. Un trio ormai consolidato negli ultimi anni, al quale si aggiunge la freschezza e la genuinità di alcuni giovani coreografi del panorama pugliese: Francesco Biasi, Tonia Laterza, Carla Del Giudice e Anastasia Crastolla. A loro si affiancano Luciana Parisi e Fernanda Urgese, alla loro prima esperienza nella coreografia. Il disegno luci è stato affidato a Giusy Caccavo e i costumi sono firmati da Michele Gaudiomonte, della Gaudiomonte Couture, e da Pietro Ragni e La Sartina (Gaia Liguorio).

Vittoria Prete, sempre attenta al panorama artistico giovanile e desiderosa di dare opportunità e mettere in evidenza il talento altrui, anche quest’anno ha deciso di invitare come ospite della serata un giovane ballerino classico, Ramon Agnelli, che si è distinto per tecnica, rigore e disciplina nell’ultima edizione del programma televisivo “Amici” di Maria De Filippi. “Sono convinta,” spiega Vittoria Prete, “che Ramon potrà essere un valido esempio e fornire tanta ispirazione ai giovani allievi della scuola. Per questo, voglio ringraziarlo per la sua umiltà e disponibilità nel trovare del tempo per noi nonostante i suoi attuali impegni con il Teatro dell’Opera di Roma”. Vi aspettiamo questo venerdì alle ore 21.15 in Piazza Marconi.