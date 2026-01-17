San Michele Salentino (BR). I Carabinieri incontrano gli studenti

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di San Michele Salentino, nell’ambito dei seminari formativi per la diffusione della cultura della legalità, hanno incontrato gli studenti delle 5^ classi della Scuola Primaria dell’Istituto “Giovanni XXIII”. All’incontro, tenuto dal Comandante della Stazione, Maresciallo Ordinario Argentino Similimeo, hanno partecipato 40 studenti ed il corpo docenti.

Numerosi sono stati i temi trattati, tutti attinenti alla formazione della cultura della legalità, come la diffusione di sostanze stupefacenti tra i giovani, i rischi per la salute che ne derivano e le relative conseguenze di natura amministrativa, il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, oltre all’uso consapevole dei social network e dei pericoli che possono derivare da una incontrollata navigazione sul web.

L’attiva partecipazione di diversi alunni, invitati a seguire i profili social Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, ha permesso di analizzare in modo semplice e chiaro, con termini appropriati, la tipologia delle condotte più comuni poste in essere dai “bulli” e dai “cyberbulli” e, in generale, da soggetti che attuano azioni aggressive e di prevaricazione verso gli altri, chiarendo altresì alcuni dubbi rappresentati.

L’incontro ha riscosso notevole interesse da parte degli studenti, confermandosi un momento importante di formazione della cultura della legalità.

L’incontro è inserito in una più ampia calendarizzazione di appuntamenti che vedono l’Arma dei Carabinieri operare vicina ai giovani e giovanissimi studenti con l’obiettivo di accrescere il senso civico e la fiducia dell’Istituzione.