San Michele Salentino, il Carnevale torna con un nuovo appuntamento

Dopo il grande successo della prima giornata, San Michele Salentino si prepara ad accogliere il secondo appuntamento del Carnevale inFesta, un evento che si è ormai affermato come uno dei più attesi nei comuni della Provincia di Brindisi.

Domenica 23 febbraio, a partire dalle ore 15:30, le strade del paese si riempiranno nuovamente di colori, musica e allegria grazie alla sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati. L’evento, organizzato dall’associazione San Michele inFesta in collaborazione con l’Amministrazione comunale, sta attirando visitatori e partecipanti da tutto il territorio.

Il Carnevale inFesta, giunto alla seconda edizione, ha già conquistato il pubblico con la sua prima giornata, tenutasi domenica 16 febbraio. L’entusiasmo è stato tale che molti gruppi di San Vito dei Normanni hanno confermato la loro presenza per questo secondo appuntamento, pronti a sfilare lungo le vie del paese fino a Piazza Marconi, dove si terranno spettacoli e intrattenimento dedicati ai più piccoli con gonfiabili, mascotte giganti e giochi con le bolle di sapone.

“Grazie all’impegno instancabile dei volontari – ha dichiarato il sindaco Giovanni Allegrini -, i carri allegorici realizzati per questa edizione hanno riscosso grande apprezzamento, trasformando la sfilata in un autentico spettacolo itinerante capace di coinvolgere tutte le fasce d’età”.

Oltre 500 partecipanti animeranno l’evento con maschere, costumi e coreografie spettacolari. Tra i gruppi che hanno già confermato la loro presenza spiccano: il Gruppo Vignaioli, con un omaggio al mondo della vendemmia, tra tradizione e folklore; il Gruppo Brasile, che proporrà ritmi travolgenti e colori sgargianti per un’esplosione di energia e festa; il Gruppo Super Mario, dedicato al celebre videogioco, tra creatività e divertimento; il Gruppo Raffaella Carrà, un tributo all’icona della musica italiana; Il Mondo di Alice, formato da 70 giovani studenti della scuola primaria Don Milani di San Vito dei Normanni, che trasporteranno il pubblico nel Paese delle Meraviglie; la Scuola di ballo New StarMoving, che con il tema “Meduse” metterà in scena una suggestiva esibizione coreografica; e il Gruppo “Lo Zoo”, un’originale parata di maschere ispirate al regno animale, interpretata da 60 partecipanti. E poi tutti i cittadini che anche domenica scorsa hanno deciso di scendere per le strade di San Michele Salentino con i loro vestiti colorati e simpatici.

L’evento non sarà solo una grande festa in maschera, ma anche un momento di aggregazione e divertimento per tutta la comunità. In particolare, i bambini saranno al centro della giornata, con spettacoli e attività pensate appositamente per loro all’arrivo della sfilata in Piazza Marconi.