San Michele Salentino lancia il nuovo corso per Mini Vigili tra educazione e cittadinanza attiva

È tempo di mettersi in strada, ma con la consapevolezza di chi ha imparato a leggere il mondo da un punto di vista speciale: quello di chi ha scelto di prendersene cura. Martedì 8 luglio, alle ore 18.00, la Pinacoteca comunale di San Michele Salentino ospiterà la presentazione ufficiale del nuovo corso per Mini Vigili, un’iniziativa fortemente voluta dall’Amministrazione comunale e dedicata a dieci alunni delle prime e seconde classi della Scuola Secondaria di Primo Grado del paese.

I giovani partecipanti affiancheranno il corpo della Polizia Locale durante gli eventi dell’estate, vivendo un’esperienza sul campo che li renderà protagonisti attivi della vita pubblica. Un progetto che ha già dimostrato il proprio valore negli anni passati, combinando in modo efficace l’educazione alla legalità con la promozione dell’immagine del territorio in una sorta di laboratorio di cittadinanza.

All’incontro interverranno il sindaco Giovanni Allegrini, l’assessore alla Polizia Locale Michele Salonna, l’assessora alla Pubblica Istruzione Tiziana Barletta, la dirigente scolastica Ornella Manco, la comandante della Polizia Locale Anna Lucia Matarrelli e il presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati, sezione di Lecce, Giuseppe De Nozza. Sarà l’occasione per raccontare i contenuti del corso, pensato per fornire ai ragazzi strumenti concreti: dalle regole del codice della strada alla conoscenza della toponomastica cittadina, dalle basi del primo soccorso alla comunicazione efficace, fino alle nozioni di protezione civile.

A conclusione del percorso, i partecipanti affronteranno una prova selettiva che permetterà di valutare quanto appreso durante il corso. Non è escluso che tra quei dieci giovani si nascondano i futuri comandanti della Polizia Locale o amministratori capaci di immaginare una San Michele Salentino più attenta, più sicura e più consapevole. In un tempo che chiede responsabilità e impegno, investire sull’educazione civica e sulla sicurezza stradale significa seminare futuro. Un futuro che, a San Michele Salentino, inizia proprio dai banchi di scuola e prende forma per le strade del paese.