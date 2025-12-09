San Michele Salentino, presentato il programma “Natale in Comune” organizzato dalla rete di comunità “Nessun Dorma”

Nasce il primo Natale costruito insieme dalla rete di comunità “Nessun Dorma”, che riunisce associazioni, attività commerciali, artigiani, cittadini e volontari, con il sostegno del Comune di San Michele Salentino. Questa mattina, al primo piano della Pinacoteca Comunale “S. Cavallo”, si è svolta la conferenza stampa di presentazione con il sindaco Giovanni Allegrini, Mino Mega, presidente dell’associazione “San Michele In Festa” incaricata dell’organizzazione degli eventi, Nick Simonetti di Creatura Dance Research, coreografo e direttore artistico di “Natale In Festa”, l’assessore alla Cultura e Spettacolo Tiziana Barletta, la maestra Valeria Andrino dell’Istituto Comprensivo Papa Giovanni XXIII e Giuseppe Gigliola dell’associazione “San Michele In Festa”.

Sarà un Natale condiviso e partecipato, diffuso in tutto il paese e pensato dalle persone per le persone. Il percorso coinvolge famiglie, scuole, parrocchia, commercianti e associazioni, con l’obiettivo di restituire alla festa il suo significato più autentico: la comunità. Gli organizzatori rivolgono un ringraziamento a don Toni Mameli, parroco del paese, e alla dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII per il supporto offerto alle iniziative dedicate ai bambini e ai ragazzi.

“L’Amministrazione comunale anche questa volta ha scelto di puntare sul senso di appartenenza e sul dinamismo della nostra comunità – ha dichiarato il sindaco Giovanni Allegrini –. San Michele Salentino possiede un tessuto sociale solido che sa fare rete e valorizzare uno dei momenti più sentiti dell’anno. Il Natale è la festa delle famiglie e dei bambini e quest’anno lo vivremo come comunità unita e solidale”.

Il programma è partito l’8 dicembre in Piazza Marconi con l’accensione dell’albero e delle luminarie, uno spettacolo di danza, l’Igloo del Dono, animazione e degustazioni tradizionali. Prosegue oggi, 9 dicembre, con l’inaugurazione di una mostra fotografica diffusa, un convegno e una cena solidale, insieme alle attività dell’associazione Trullo Sociale.

Il 12 dicembre Via Leopardi ospita un pomeriggio dedicato ai bambini con mascotte, Babbo Natale, musica e un’atmosfera natalizia curata dai commercianti. Il 13 dicembre Piazza Marconi accoglie la festa di Santa Lucia con il braciere acceso, i suoni degli zampognari, degustazioni tipiche e un percorso gastronomico diffuso.

La Notte Bianca del 14 dicembre anima il centro cittadino con musica dal vivo, street food, iniziative per i più piccoli e scenari tematici nelle diverse vie. Il 15 dicembre l’associazione MenaMè organizza la passeggiata inaugurale, seguita il 16 dalla recita dei bambini della scuola dell’infanzia e il 17 dal concerto dell’orchestra della scuola media nella chiesa di San Michele Arcangelo.

Il 18 dicembre Piazza Marconi diventa il cuore del “Natale dei Ragazzi” con cori, giochi, mercatini ed esibizioni delle scuole di danza. Il 19 dicembre Babbo Natale raggiunge le scuole per portare i doni ai bambini. Il 22 dicembre l’oratorio accoglie lo spettacolo teatrale della Cooperativa San Vincenzo. Il 24 e il 25 dicembre l’atmosfera natalizia si sposta nei bar del paese, mentre il 27 dicembre la festa continua con danza e musica itinerante.

Il 28 dicembre Piazza Marconi si trasforma nello Xmas Park con gonfiabili, animazione, mascotte, dolci tipici e l’Igloo del Dono. Il 29 dicembre prende forma la tombolata di comunità e il 30 l’oratorio ospita la recita di Natale.

Il 4 gennaio è dedicato al concerto “O Divino Amor”. Il 5 gennaio Piazza Marconi festeggia l’arrivo della Befana con giochi, animazione, gonfiabili, dolci per i bambini ed esibizioni di danza. Nella stessa giornata si avvia il progetto della donazione degli alberi promosso dalla rete “Nessun Dorma”: venticinque alberi saranno consegnati a bambini, famiglie e scuole come simbolo di cura del territorio e speranza condivisa.

Il percorso si conclude il 9 gennaio con una verifica finale dedicata ai risultati e alle prospettive future della rete di comunità.