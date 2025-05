San Michele Salentino – Scatigna nominato vice sindaco

Il Sindaco Giovanni Allegrini e la maggioranza consiliare comunicano alla cittadinanza l’avvenuto riequilibrio della composizione del Consiglio Comunale, con la surroga del consigliere Gabriele D’Amico, subentrato in seguito alle dimissioni da consigliere dell’assessore Michele Salonna, già in carica sin dall’inizio del mandato.

In piena sintonia con il Sindaco, la maggioranza ha condiviso la nomina dell’assessore Tonino Scatigna come nuovo Vicesindaco. Una scelta che rafforza il percorso di coesione e continuità amministrativa su cui si fonda l’attuale governo cittadino.

L’assessora Tiziana Barletta ha espresso convinto sostegno alla nomina, sottolineando come ciò che conta davvero, al di là dei ruoli, sia l’impegno quotidiano nel risolvere i problemi della cittadinanza. “Le nomine sono certamente importanti – ha dichiarato – ma ciò che resta fondamentale è lavorare con serietà e passione per il bene di San Michele, qualunque sia il ruolo che si ricopre”.

Ha inoltre voluto evidenziare che già a settembre, quando l’incarico di Vicesindaco non le fu riconfermato, ha scelto comunque di continuare a lavorare con il massimo rispetto verso i cittadini: “Ho agito nella piena consapevolezza che la fiducia ricevuta non poteva essere tradita. Ho portato avanti con impegno e dedizione l’attività già intrapresa, nel segno della coerenza e della responsabilità assunta ricandidandomi per un secondo mandato. Credo che ciò che conta davvero, in qualsiasi ruolo ci si trovi, sia mantenere fede agli impegni presi con la comunità”.

Il Sindaco e la sua squadra ribadiscono il loro impegno a proseguire con determinazione il lavoro avviato, con l’obiettivo di offrire risposte concrete ai cittadini e contribuire alla crescita del paese. Un ringraziamento sentito va all’assessora Tiziana Barletta per lo spirito di servizio e la generosità con cui continua, giorno dopo giorno, a lavorare per il bene della comunità, condividendo un progetto politico coerente, serio e partecipato.