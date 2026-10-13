San Pancrazio – Giovedì la presentazione del libro “Serpe in seno”

Giovedì 15/10/2026 ore 18.30 c/o l’antica Cappella di S.Antonio in via Castello, nell’ambito dell’Ottobre Rosa, presentazione del libro: “SERPE IN SENO. Riscoprire la vita nel viaggio col tumore” di Stefania Carretta.
Una narrazione intima ed emotiva per affrontare la malattia con dignità, consapevolezza e ritrovata speranza.
Programma:
ORE 18.30 SALUTI ISTITUZIONALI:
Don Mimmo Muscogiuri (Amministratore Parrocchiale – Chiesa Madre);
Edmondo Moscatelli (Sindaco Comune di San Pancrazio Salentino).
ORE 18.45 INTRODUZIONE: un particolare sguardo all’affresco del “Tradimento del Cria”, attraverso il commento di Mino Metrangolo (scrittore e volontario AIRC).
ORE 19.00 IN DIALOGO con Stefania Carretta, autrice del libro “Serpe in seno”.
CONCLUSIONI: Mimma Maggiore (Assessore alle Politiche Sociali).
COORDINERÀ la serata: Rino Spedicato (Referente “Insieme contro il cancro per la vita”).