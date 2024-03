San Pancrazio S.no – Cocaina e hashish occultati nella camera da letto dell’abitazione. Arrestato un 22enne

Nella tarda mattinata dell’1 marzo, i Carabinieri della Stazione di San Pancrazio Salentino hanno arrestato in flagranza di reato un 22enne del luogo per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. In particolare, dopo che era stato fermato alla guida della sua autovettura, il giovane, da subito, ha manifestato insofferenza al controllo, assumendo un atteggiamento particolarmente nervoso che ha insospettito i Carabinieri i quali, pertanto, hanno ritenuto opportuno approfondire, eseguendo una perquisizione veicolare e domiciliare.

Infatti, nel corso delle operazioni di perquisizione, è emerso che il giovane aveva occultato all’interno della camera da letto dell’abitazione:

– 2 panetti di hashish del peso rispettivamente di grammi 100 e 30;

– 6,8 grammi di hashish suddivisi in 3 dosi;

– un involucro contenente grammi 20 di cocaina;

– 5,5 grammi di cocaina suddivisa in 11 dosi;

– un bilancino di precisione;

– materiale per il confezionamento.

Complessivamente sono stati rinvenuti e sequestrati:

– 136,8 grammi di hashish;

– 25,5 grammi di cocaina.

In considerazione del quantitativo e delle diverse tipologie di sostanze stupefacenti rinvenute nella disponibilità del giovane, tenuto conto, tra l’altro, del possesso di un bilancino di precisone perfettamente funzionante e di materiale per il confezionamento, è apparso evidente che le stesse fossero destinate allo spaccio.

Dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il giovane è stato posto in regime di arresti domiciliari presso la sua abitazione.

Tale servizio rientra nelle attività di contrasto alla criminalità diffusa, in modo particolare contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi sta svolgendo in tutta la provincia.