San Pancrazio Salentino. Cocaina, hashish, marijuana e droghe sintetiche occultate in una casa; un arresto per detenzione ai fini di spaccio

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, della presunzione di non colpevolezza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti ed in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

Importante operazione di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti condotta nella giornata del 17/7/2026 a San Pancrazio Salentino. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Francavilla Fontana (BR) e della locale Stazione hanno arrestato in flagranza di reato un 22enne del posto per il reato di detenzione ai fini di spaccio.

I militari nel corso di un mirato e specifico servizio nel settore del contrasto al traffico di stupefacenti hanno perquisito l’abitazione del giovane, rinvenendo e sequestrando consistenti quantitativi di hashish, marijuana, cocaina, metanfetamina e chetamina, oltre a vario materiale idoneo al taglio e al confezionamento delle dosi, nonché la somma contante di € 3620,00 suddivisa in banconote di vario taglio, ritenuta verosimilmente provento dell’attività di spaccio.

Lo stupefacente rinvenuto è stato sequestrato.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’indagato è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Tale servizio rientra nella più ampia e programmata attività di contrasto alla criminalità diffusa che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi svolge sistematicamente sull’intero territorio provinciale.