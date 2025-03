San Pietro in Vernotico, D’Attis (Fi): “Bene Commissariato di Polizia, da Governo un grande impegno”

Nota del segretario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“La realizzazione del commissariato di Polizia a San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi, rappresenta un segnale importantissimo di vicinanza al territorio da parte del Governo: è una richiesta che abbiamo formulato al Ministro Piantedosi e lo ringrazio per averla recepita. Un impegnativo lavoro portato avanti per accrescere la sicurezza dei cittadini. Un commissariato è un presidio di legalità e a questo intervento si aggiungerà un’altra azione da parte del Governo: a breve, ci sarà il potenziamento di uomini e mezzi nella provincia brindisina, che rafforzeranno il lavoro delle forze dell’ordine sul territorio ben coordinato dal prefetto Luigi Carnevale”.