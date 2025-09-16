San Pietro – La Sindaca Argentieri: grazie ad Rfi per un nuovo varco di accesso ai binari

Come già anticipato nei mesi scorsi, oggi sono ufficialmente iniziati i lavori da parte di RFI per realizzare un nuovo accesso al binario 2 della nostra stazione ferroviaria, dal lato retrostante, in prossimità di quella che diventerà la sede del Commissariato di Polizia Locale.

Un bellissimo obiettivo è stato raggiunto: dopo mesi di interlocuzioni, impegno e ascolto, stiamo dando una risposta concreta a un’esigenza tanto semplice quanto fondamentale, quella di garantire il diritto alla mobilità anche alle persone con difficoltà motorie.

Questo nuovo varco, rappresenta un passo importante verso una maggiore inclusività.

Ringrazio RFI per la sensibilità dimostrata. Da quando ci siamo interfacciati come Amministrazione comunale, l’azienda si è mostrata attenta e disponibile a recepire le esigenze del nostro territorio, attivandosi con serietà e responsabilità.

Continueremo a lavorare con determinazione, con la consapevolezza che ogni piccola conquista è una grande vittoria per la nostra comunità.

Perché una San Pietro che non lascia indietro nessuno è il paese in cui vogliamo vivere.

Maria Lucia Argentieri

Sindaca di San Pietro Vernotico