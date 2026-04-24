San Pietro – L’Amministrazione-Argentieri respinge le accuse…

I componenti dell’Amministrazione Argentieri respingono con fermezza e senza alcuna ambiguità tutte le accuse recentemente avanzate da alcuni consiglieri che, nei fatti, hanno scelto da tempo una posizione distante da quella che dovrebbe essere una leale e costruttiva attività istituzionale.

L’Amministrazione comunale, guidata dalla Sindaca Argentieri, ha sempre dimostrato una costante e concreta apertura al dialogo, talvolta anche oltre ogni ragionevole misura. In questi anni si è cercato in ogni modo di mantenere un confronto civile e produttivo, anche scegliendo, in alcune circostanze, la via del silenzio pubblico. Un silenzio che non è mai stato segno di debolezza, ma piuttosto un atto di responsabilità, volto a evitare polemiche sterili e a preservare la possibilità di ricostruire un clima di collaborazione.

Quel silenzio, in più occasioni, ha rappresentato un’opportunità concessa per ristabilire un rapporto istituzionale corretto. Opportunità che, purtroppo, non sono mai state colte.

Purtroppo, quando prevalgono interessi o ambizioni personali, si perde di vista il bene comune, che dovrebbe essere il punto di riferimento – il vero “faro” – dell’azione politica. E questo accade ormai da tempo.

I fatti parlano con chiarezza. Alcuni consiglieri hanno assunto posizioni che hanno inciso direttamente sul funzionamento dell’istituzione e sulla capacità dell’Amministrazione di operare nell’interesse della comunità: astensioni su atti fondamentali come il bilancio comunale; atteggiamenti che hanno ostacolato l’insediamento del Consiglio comunale; assenze in momenti decisivi, costringendo l’assemblea a ricorrere alla seconda convocazione per l’approvazione di provvedimenti rilevanti, come quelli legati al diritto allo studio.

Si tratta di comportamenti reiterati nel tempo, che non possono essere considerati episodi isolati, ma delineano una scelta politica precisa.

A questo si aggiunge un’evidente convergenza con le posizioni dell’opposizione, che si manifesta non solo nelle dinamiche consiliari, ma anche nella comunicazione pubblica e nelle occasioni di confronto, evidenziando un progressivo allontanamento dal mandato politico originario.

Ancora più grave è il tentativo di alimentare polemiche attraverso canali indiretti e non riconducibili a un confronto istituzionale. Si tratta di modalità che appaiono orientate più a creare tensione che a favorire un dialogo serio, ma che difficilmente possono trarre in inganno una comunità attenta, che ha ben presente anche i repentini cambi di tono registrati negli ultimi mesi.

Riteniamo tuttavia che il confronto politico non possa e non debba essere spostato su questi livelli, né ridotto a dinamiche estranee al contesto istituzionale.

Riteniamo che tali modalità non contribuiscano a un confronto politico serio e trasparente, ma rappresentino un ulteriore elemento di deterioramento del clima istituzionale.

Per questo motivo, oggi più che mai, riteniamo necessario riportare al centro dell’azione politica il senso di responsabilità, la ragionevolezza e il rispetto dei ruoli istituzionali. L’obiettivo deve tornare ad essere uno solo: lavorare con serietà e trasparenza nell’interesse esclusivo della comunità.

I componenti dell’Amministrazione Argentieri ribadiscono con forza il proprio impegno a proseguire su questa strada, rimanendo sempre disponibili a un dialogo autentico, ma respingendo ogni forma di strumentalizzazione e attacco infondato.