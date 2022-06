SAN PIETRO – NASCE UN “CAMPO DEMOCRATICO” COME ALTERNATIVA ALLA GIUNTA-RIZZO

Lunedì 6 giugno, su iniziativa dell’ex consigliere regionale Pino Romano, si è svolta una riunione a San Pietro Vernotico avente come oggetto l’ipotesi conoscitiva di un campo democratico alternativo all’attuale maggioranza che governa San Pietro Vernotico.

Nell’introduzione Pino Romano ha illustrato gli obiettivi del progetto politico e cioè dare vita ad una alternativa programmatica e politica in grado di aggregare tutte le energie (singoli, associazioni, movimenti, partiti) interessate. Il progetto politico ha come collante il giudizio pesantemente negativo sull’operato dell’attuale amministrazione e la volontà di voltare pagina rispetto all’attuale malgoverno del paese. A questo primo incontro sono stati invitati i consiglieri comunali di minoranza, gli ex sindaci Rollo e Renna, gli ex vice sindaci Pecoraro Angeletti, Argentieri, Esposito, l’ex parlamentare Elisa Mariano, gli assessori, i consiglieri e i candidati delle maggioranza Rollo e Renna, l’Associazione “Per San Pietro”, il PD e il Movimento 5 Stelle.

L’iniziativa, molto partecipata, ha registrato il generale apprezzamento per la convocazione e la volontà di continuare su questa strada con l’obiettivo di allargare il campo a tutti coloro, singoli o associati, interessati a costruire un progetto di cambiamento alternativo alla maggioranza Rizzo.

I partecipanti, condividendo il documento, intendono prossimamente dare vita ad un coordinamento che rappresenti le diverse partecipazioni ed assuma l’impegno a proseguire sulla strada intrapresa.

Hanno annunciato la propria adesione anche il Movimento 5 Stelle e l’Associazione “Per San Pietro”. I sottoscrittori del documento si sono dati appuntamento per i prossimi giorni per definire un “comitato di coordinamento” al quale affidare la costruzione del progetto politico e programmatico per la “San Pietro del domani”.

IL documento è stato sottoscritto da Angelo Esposito, Valentina Carella, Fabrizio Carella, Giuseppe Pecoraro, Sergio Palma, Franco Simone, Danilo Gargano, Andrea Fiorentino, Oronzo Giordano, Samuel Politi, Pietro Solazzo, Francesco Angeletti, Stefano Notarnicola e da Miro Civilla.