San Pietro V.co, al via corso gratuito per diventare arbitro di calcio

Vuoi essere il migliore in campo? Allora non perdere l’occasione di partecipare al corso gratuito “Diventa un arbitro” presso le Officine del Sapere 3.0 di San Pietro Vernotico. Le sedi del Gruppo FORTIS sono sempre animate da numerosi progetti e attività, e questa iniziativa, in partenza a San Pietro Vernotico, dimostra l’attenzione rivolta ai giovani. Il corso, organizzato dal Comune di San Pietro Vernotico, è rivolto a ragazzi e ragazze tra i 15 e i 20 anni che desiderano mettersi alla prova nel mondo del calcio.Il percorso si terrà nella struttura riqualificata dell’ex scuola Collodi, ora affidata all’ente del Terzo Settore “Associazione Dante Alighieri” del Gruppo FORTIS. Chi desidera seguire il corso avrà la possibilità di confrontarsi con arbitri professionisti regionali e nazionali, e ci sarà anche un collegamento speciale via web con l’arbitro internazionale, il brindisino Marco Di Bello.L’iniziativa offre una vera e propria lezione di arbitraggio, durante la quale i partecipanti potranno affinare le loro competenze sulle regole del gioco e sulle dinamiche da gestire sul campo. Il corso è gratuito e chi deciderà di completare il percorso formativo otterrà la tessera FIGC, che dà accesso gratuito a tutte le partite di ogni campionato. Inoltre, ogni partita arbitrata prevede un rimborso spese, e il corso consente di accumulare crediti scolastici utili per il percorso didattico.L’iniziativa promuove l’attività sportiva e l’importanza della figura dell’arbitro, non solo come responsabile del rispetto delle regole, ma come vero protagonista del gioco. Questa è un’occasione unica per i giovani appassionati di calcio che desiderano vivere il campo da un’altra prospettiva, acquisendo competenze utili per una possibile carriera nel mondo sportivo. Per maggiori informazioni vieni a trovarci alle Officine del Sapere 3.0 in via Cuneo 18 a San Pietro Vernotico oppure telefona al 0831 1771103 mail: officinesanpietro@gruppofortis.eu